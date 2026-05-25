La UNED de Castellón afronta una convocatoria récord de exámenes PCE y supera las 1.300 matrículas

La UNED de Castellón celebra este lunes una de las jornadas académicas más relevantes del curso con la realización de las Pruebas de Competencias Específicas (PCE), unos exámenes fundamentales para el acceso al sistema universitario de estudiantes nacionales e internacionales.

La convocatoria reunirá en las instalaciones del centro asociado a alumnado universitario de grados y másteres oficiales de la propia UNED procedente de distintos municipios de la provincia, así como a estudiantes de institutos castellonenses y alumnado internacional que busca incorporarse a universidades españolas. La edición de este año alcanzará cifras récord tanto de participación como de examinación, convirtiéndose en una de las convocatorias más numerosas celebradas hasta la fecha en el centro.

Las PCE, organizadas por la UNED a través de UNEDasiss, permiten a estudiantes internacionales acreditar conocimientos y competencias necesarias para acceder a la universidad española. Estas pruebas se han consolidado como una herramienta clave para facilitar la integración académica de alumnado procedente de distintos sistemas educativos internacionales.

El incremento de la demanda de acceso universitario internacional en la provincia de Castellón y en el conjunto del arco mediterráneo, especialmente en municipios costeros con elevada diversidad cultural, ha convertido a la UNED de Castellón en un enclave estratégico para canalizar el acceso a la educación superior en España.

La institución continúa reforzando su crecimiento académico durante el curso 2025-2026 con cifras históricas de matrícula. El centro ha alcanzado un récord de 1.348 estudiantes matriculados entre grados, acceso a la universidad, idiomas y estudios de posgrado.

Los estudios de grado lideran nuevamente la demanda con 1.090 estudiantes matriculados, mejorando los datos del curso anterior y consolidando una tendencia de crecimiento sostenido. También destaca el aumento del alumnado de posgrado, que alcanza los 119 estudiantes, frente a los 106 del pasado curso y los 83 registrados en 2022-2023.

Entre las titulaciones con mayor número de estudiantes figuran Psicología, Derecho, Educación Infantil, Educación Social, Geografía e Historia, Criminología y Administración y Dirección de Empresas.

La UNED de Castellón mantiene además una intensa actividad formativa vinculada al acceso universitario para mayores de 25 y 45 años, la enseñanza de idiomas mediante el CUID y los nuevos programas de microgrados y micromásteres, reforzando así su modelo de universidad abierta y flexible adaptada a las necesidades sociales y profesionales del territorio.

La jornada de este lunes supone además un importante movimiento académico y logístico para la ciudady para toda la provincia, con la llegada de alumnado de perfiles muy diversos procedente de distintos puntos del territorio castellonense.