Nules implanta un sistema de control de venta ambulante de fruta para evitar robos en el campo

Agentes de la Policía Local junto al Concejal de Agricultura, César Estañol, han recorrido las diferentes paradas de fruta y verdura del mercado ambulante para comprobar su procedencia legítima con el fin de impedir la venta de fruta robada.

Este tipo de control se hará asiduamente para intentar evitar robos en el campo, en este sentido el concejal, César Estañol, ha señalado que "desde el ayuntamiento queremos proteger al pequeño agricultor que a lo largo del año se dedica a cultivar diferentes variedades de fruta y verdura, y que padece en muchas ocasiones robos en sus campos con las pérdidas económicas que ello comporta".

Desde la Concejalía de Agricultura se ha destacado que el año pasado se registraron diferentes robos en plantaciones de melones, principalmente, y en otras variedades de frutas y hortalizas en la zona de la marjalería de Nules, y este año ha habido algún hurto, "por tanto con esta medida pretendemos dificultar la salida del producto y reducir los robos en nuestros campos", ha dicho Estañol.

El Ayuntamiento de Nules hace un llamamiento al resto de consistorios de la comarca de la Plana "para que también tomen acciones similares para evitar la venta de fruta y hortalizas robadas, y defender así al pequeño agricultor2, ha remarcado el edil.