El Ayuntamiento de Nules abre una bolsa de trabajo para la brigada de obras y servicios

El Ayuntamiento de Nules ha iniciado el proceso para la creación de una nueva bolsa de trabajo destinada a cubrir sustituciones temporales de peones en la brigada de obras y servicios, con el objetivo de garantizar el correcto funcionamiento de los servicios municipales.

Esta convocatoria responde a la necesidad de cubrir bajas por enfermedad, permisos u otras contingencias del personal municipal, asegurando en todo momento la calidad del servicio que se presta a la ciudadanía. Tal y como recoge el expediente municipal, la bolsa permitirá atender necesidades urgentes e inaplazables mediante contrataciones temporales ajustadas a la normativa vigente.

De modo que, las personas interesadas en participar en el proceso selectivo pueden presentar la correspondiente solicitud telemáticamente en la sede electrónica del Ayuntamiento de Nules hasta el 8 de mayo.

Este tipo de procesos permiten que personas que se han incorporado recientemente al mercado laboral puedan tener una primera oportunidad de empleo, aunque sea a través de sustituciones temporales.