Vila-real incorpora pictogramas en pasos de peatones para mejorar la seguridad y la inclusión

El Ayuntamiento de Vila-real ha puesto en marcha una iniciativa para mejorar la accesibilidad cognitiva en la ciudad mediante la incorporación de pictogramas en los pasos de peatones ubicados en entornos educativos. Esta actuación tiene como objetivo facilitar la comprensión del espacio público, reforzar la seguridad vial y fomentar la autonomía de las personas neurodivergentes.

El proyecto se desarrolla en colaboración con la asociación Vilatea y responde al compromiso del consistorio de avanzar hacia una ciudad más inclusiva, adaptada a las necesidades de toda la ciudadanía. El concejal de Sanidad, Toni Marín, ha destacado que esta medida forma parte del propósito de construir “una ciudad inclusiva y para todos”, subrayando además que se trata de una actuación beneficiosa para el conjunto de Vila-real.

Las personas neurodivergentes, como aquellas con autismo o TDAH, presentan formas distintas de procesar la información y requieren entornos más claros y accesibles. En este sentido, los pictogramas instalados en los pasos de cebra ofrecen referencias visuales sencillas que ayudan a anticipar y comprender la acción de cruzar la calle, especialmente en puntos de gran tránsito.

La iniciativa no solo beneficia a las personas neurodivergentes, sino que mejora la lectura del entorno urbano para toda la ciudadanía, especialmente en zonas frecuentadas por niños y familias. Con este proyecto, Vila-real da un paso más hacia la construcción de un entorno más accesible, seguro y amable, en colaboración con las entidades sociales que trabajan por la inclusión.