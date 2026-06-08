El PP de Vila-real reclama agilizar el pago de los casi 7 millones de euros pendientes con proveedores.

El Partido Popular de Vila-real ha instado el gobierno municipal a acelerar el pago de la deuda que el Ayuntamiento mantiene con los proveedores, una cantidad que, según la formación, continúa situándose cerca de los 7 millones de euros.

Los populares recuerdan que a comienzo de año se anunció un plan de choque para reducir las facturas pendientes, que superaban los 8 millones de euros. Sin embargo, señalan que, transcurridos seis meses, la mayor parte de esta deuda continúa sin liquidarse, hecho que mantiene la preocupación entre las empresas y autónomos que prestan servicios al consistorio.

Desde el PP consideran que el pago de aproximadamente un millón de euros en facturas correspondientes a ejercicios anteriores refleja las dificultades existentes en la gestión económica municipal. La formación sostiene que esta situación está afectando la relación entre el Ayuntamiento y el tejido empresarial local, generando incertidumbre entre los proveedores.

Además, los populares advierten que a la deuda pendiente podría añadirse un coste extra derivado de las reclamaciones por intereses de demora presentadas por algunas empresas a consecuencia de los retrasos en los pagos. Según indican, este incremento del gasto podría repercutir en las finanzas municipales.

El PP reclama una mayor agilidad en la regularización de los pagos y pide conocer el impacto económico que esta situación puede comportar para las arcas municipales.