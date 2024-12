Hola quería hacerle una pregunta al psicólogo Juan Tosca. Tengo 28 años y por circunstancias no he podido independizarme todavía. Sigo en casa de mis padres. Todavía me siento controlada. Ahora mismo estoy trabajando, pero no me puedo permitir salir. La relación con ellos es muy buena, por eso no se como hablar con ellos para poner límites, ir a buenas para que respeten mi espacio sin que se molesten. Muchas gracias.i