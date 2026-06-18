Onda refuerza su compromiso con el envejecimiento activo en el Congreso Mundial de Ciudades Amigables con las Personas Mayores

El Ayuntamiento de Onda ha participado en el III Congreso Mundial de Ciudades y Comunidades Amigables con las Personas Mayores, celebrado en Donostia-San Sebastián, con el objetivo de conocer experiencias innovadoras y buenas prácticas internacionales que permitan seguir avanzando hacia una ciudad más inclusiva, accesible y adaptada a las necesidades de las personas mayores.

La presencia de Onda en este congreso se enmarca en el compromiso adquirido por el Ayuntamiento tras su adhesión a la Red Mundial de Ciudades y Comunidades Amigables con las Personas Mayores, una iniciativa impulsada por la OMS que promueve la creación de entornos urbanos y sociales más inclusivos, favoreciendo un envejecimiento saludable, activo y participativo.

A lo largo de las distintas jornadas, la representación municipal ha conocido proyectos centrados en la participación ciudadana de las personas mayores, la lucha contra la soledad no deseada, la accesibilidad universal, el diseño de espacios públicos adaptados, la innovación en los cuidados y el desarrollo de iniciativas intergeneracionales que están transformando municipios de diferentes países.

La participación en este foro internacional ha permitido al equipo municipal establecer nuevos contactos con ciudades integrantes de la red, conocer modelos de actuación innovadores y recoger experiencias que puedan servir de inspiración para futuras iniciativas dirigidas a mejorar el bienestar y la calidad de vida de las personas mayores de Onda.

En los últimos años, el Ayuntamiento de Onda ha reforzado su apuesta por las políticas de envejecimiento activo mediante la ampliación de actividades y talleres en el Centro Integral de Mayores, el impulso de programas de participación social y la puesta en marcha de servicios específicos orientados a fomentar la autonomía personal, el bienestar y la vida comunitaria.