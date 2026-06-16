Nules acoge la presentación de la guía Naixem para impulsar una atención al nacimiento más humana y basada en la evidencia científica

El proyecto Naixem ha presentado este lunes su guía de referencia en un acto institucional celebrado en Nules que ha contado con la participación de autoridades, profesionales sanitarios, entidades colaboradoras y representantes de las organizaciones implicadas en el desarrollo de esta iniciativa innovadora.

La guía presentada nace con el objetivo de promover una transformación de los modelos de atención al nacimiento, incorporando las mejores evidencias científicas disponibles y situando las necesidades de las mujeres, los bebés y sus familias en el centro de la asistencia sanitaria.

Durante el acto, la investigadora principal del proyecto Naixem, Soledad Carreguí, explicó el origen de la iniciativa, sus objetivos, el proceso de desarrollo y los principales resultados alcanzados. Asimismo, destacó el trabajo multidisciplinar realizado para diseñar una herramienta que sirva de referencia a los profesionales y organizaciones comprometidos con la mejora de la atención maternoinfantil.

Los responsables del proyecto destacaron que la guía constituye una herramienta estratégica para avanzar hacia modelos de atención más seguros, respetuosos, eficientes y centrados en las necesidades reales de las mujeres y sus familias. En este sentido, señalaron que Naixem representa una oportunidad para consolidar buenas prácticas, fomentar la investigación aplicada e impulsar la innovación en el ámbito de la salud maternoinfantil, favoreciendo experiencias de nacimiento más positivas y mejores resultados en salud.

El acto concluyó con una visita al pabellón expositivo Naixem, un espacio diseñado para acercar a profesionales y ciudadanía una nueva forma de entender y vivir la experiencia del embarazo, el parto y el nacimiento.