Burriana acoge la entrega de las Banderas Qualitur que distinguen la calidad de las playas valencianas.

Turisme Comunitat Valenciana ha concedido las Banderas Qualitur 2026 a un total de 206 playas y calas repartidas en 40 municipios de la Comunitat Valenciana. Este reconocimiento distingue aquellos espacios litorales que cuentan con certificaciones oficiales en materia de calidad, gestión ambiental y accesibilidad, reforzando la imagen de la Comunitat como un destino turístico competitivo, sostenible y accesible.

El acto de entrega de las banderas se ha celebrado en Burriana y ha reunido a representantes institucionales y responsables municipales de distintos puntos del litoral valenciano. Las playas galardonadas destacan por ofrecer servicios de calidad, mantener elevados estándares de seguridad, disponer de medidas de protección medioambiental y garantizar la accesibilidad para todos los usuarios.

La Generalitat concede este distintivo a las playas y calas que cuentan con alguno de los certificados reconocidos en ámbitos como la calidad turística, la gestión ambiental o la accesibilidad universal. En total, la Comunitat Valenciana dispone de 143 certificados distribuidos entre las 206 playas y calas reconocidas este año.

Por provincias, Castellón suma 11 municipios galardonados, con 70 playas y calas distinguidas. Los destinos reconocidos son Alcalà de Xivert (Alcossebre), Benicàssim, Burriana, Castelló de la Plana, Moncofa, Nules, Oropesa del Mar, Peñíscola, Torreblanca, Vinaròs y Xilxes.

En la provincia de Valencia, 17 municipios costeros han obtenido la Bandera Qualitur, y Alicante concentra el mayor número de playas y calas reconocidas, en 12 municipios con un total de 43 certificados distribuidos en 92 playas y calas, lo que la sitúa como la provincia con mayor número de playas reconocidas

Las Banderas Qualitur reconocen el esfuerzo de los municipios por mantener unas playas con aguas y arenales en óptimas condiciones, servicios adecuados para los usuarios, medidas de seguridad y vigilancia, así como actuaciones orientadas a la conservación del entorno y a la accesibilidad universal.