BURRIANA

Burriana acoge la entrega de las Banderas Qualitur que distinguen la calidad de las playas valencianas

Un total de 206 playas y calas de 40 municipios lucirán este verano este distintivo que certifica la calidad, la sostenibilidad ambiental y la accesibilidad del litoral valenciano.

ondacero.es

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Burriana acoge la entrega de las Banderas Qualitur que distinguen la calidad de las playas valencianas.
Burriana acoge la entrega de las Banderas Qualitur que distinguen la calidad de las playas valencianas. | Ayuntamiento de Burriana

Turisme Comunitat Valenciana ha concedido las Banderas Qualitur 2026 a un total de 206 playas y calas repartidas en 40 municipios de la Comunitat Valenciana. Este reconocimiento distingue aquellos espacios litorales que cuentan con certificaciones oficiales en materia de calidad, gestión ambiental y accesibilidad, reforzando la imagen de la Comunitat como un destino turístico competitivo, sostenible y accesible.

El acto de entrega de las banderas se ha celebrado en Burriana y ha reunido a representantes institucionales y responsables municipales de distintos puntos del litoral valenciano. Las playas galardonadas destacan por ofrecer servicios de calidad, mantener elevados estándares de seguridad, disponer de medidas de protección medioambiental y garantizar la accesibilidad para todos los usuarios.

La Generalitat concede este distintivo a las playas y calas que cuentan con alguno de los certificados reconocidos en ámbitos como la calidad turística, la gestión ambiental o la accesibilidad universal. En total, la Comunitat Valenciana dispone de 143 certificados distribuidos entre las 206 playas y calas reconocidas este año.

Por provincias, Castellón suma 11 municipios galardonados, con 70 playas y calas distinguidas. Los destinos reconocidos son Alcalà de Xivert (Alcossebre), Benicàssim, Burriana, Castelló de la Plana, Moncofa, Nules, Oropesa del Mar, Peñíscola, Torreblanca, Vinaròs y Xilxes.

En la provincia de Valencia, 17 municipios costeros han obtenido la Bandera Qualitur, y Alicante concentra el mayor número de playas y calas reconocidas, en 12 municipios con un total de 43 certificados distribuidos en 92 playas y calas, lo que la sitúa como la provincia con mayor número de playas reconocidas

Las Banderas Qualitur reconocen el esfuerzo de los municipios por mantener unas playas con aguas y arenales en óptimas condiciones, servicios adecuados para los usuarios, medidas de seguridad y vigilancia, así como actuaciones orientadas a la conservación del entorno y a la accesibilidad universal.

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