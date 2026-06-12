Nules se convierte en el primer municipio de Castellón en sumarse a la Red de Destinos por la Diversidad

Nules ha incorporado a sus playas una nueva bandera que la acredita como destino comprometido con el turismo inclusivo y sostenible dirigido a la comunidad LGTBI+, tras adherirse a la Red de Destinos por la Diversidad (REDD). Con esta incorporación, el municipio se convierte en el primero de la provincia de Castellón en formar parte de esta plataforma estatal.

Junto a esta nueva bandera también se ha vuelto a izar en la playa de Les Marines la enseña reivindicativa con el lema “Sense bandera blava però amb molta dignitat. Nules més fort que un mur”, una iniciativa con la que el consistorio mantiene su protesta por la ausencia, un año más, del distintivo internacional Bandera Azul.

La controversia se remonta a 2021, cuando se construyó un muro en la playa de Les Marines que ha derivado en un litigio judicial entre el Ayuntamiento de Nules y Costas. Este conflicto ha sido señalado como la principal causa por la que la playa ha dejado de obtener la Bandera Azul, reconocimiento que había recibido de manera continuada desde 2019. Desde el consistorio insisten en que la bandera reivindicativa simboliza la defensa del patrimonio marítimo local y la voluntad de seguir reclamando una solución para el litoral.

Las playas de Nules mantienen su compromiso con la salud pública y el medio ambiente a través de la iniciativa “Platges sense fum”. Las playas de Les Marines, Bovalar y l’Alcúdia continúan adheridas a este plan impulsado por la Generalitat Valenciana, cuyo objetivo es reducir los efectos nocivos del tabaco y minimizar el impacto ambiental de los residuos generados por las colillas.

A estos reconocimientos se suman otros distintivos de calidad que acreditan la gestión del litoral nulense. En las próximas semanas ondearán nuevamente las banderas Qualitur en las playas de Les Marines, Bovalar y l’Alcúdia, una certificación otorgada por Turisme Comunitat Valenciana que reconoce la calidad de los servicios y la gestión medioambiental. Asimismo, las playas cuentan con las certificaciones ISO 9001, centrada en la calidad de los servicios y la satisfacción de los usuarios, e ISO 14001, que avala las buenas prácticas en materia de gestión ambiental.