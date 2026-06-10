La piscina del Termet de Vila-real supera los 2.500 accesos en su primera semana de apertura.

La piscina del Termet de Vila-real ha iniciado la temporada de verano con una elevada afluencia de usuarios. Durante la primera semana de apertura, y hasta el pasado 9 de junio, las instalaciones han registrado más de 2.500 accesos, consolidándose como uno de los espacios de ocio más utilizados por la ciudadanía durante los meses estivales.

La zona de pícnic, que abrió sus puertas el pasado sábado, también ha experimentado una importante afluencia de visitantes. Este espacio ha sido acondicionado para mejorar la experiencia de los usuarios y continuará incorporando mejoras en función de las necesidades detectadas durante la temporada.

La instalación amplía este año de forma significativa su periodo de actividad y permanecerá abierta hasta el próximo 15 de septiembre, prolongando la temporada respecto a ejercicios anteriores y ofreciendo más posibilidades de disfrute a vecinos y visitantes.

El Ayuntamiento continúa desarrollando actuaciones de mejora en el recinto, especialmente en la zona de pícnic y en el marco del Plan de Sombras, con el objetivo de incrementar las áreas de confort y refugio climático dentro de las instalaciones.

En cuanto a las campañas municipales de verano organizadas por el Servicio Municipal de Deportes también han registrado una notable participación. Un total de 1.232 personas se han preinscrito en los programas Estiu Actiu y Escuela Deportiva de Verano.

El sorteo para la asignación de plazas se celebró este miércoles y el número resultante fue el 306. Desde el Servicio Municipal de Deportes ya se está comunicando por correo electrónico la adjudicación de plazas a los participantes. Además, los usuarios que disponen de acceso a la plataforma DeporSite pueden consultar la actividad, el turno y el horario asignados.

Las personas admitidas deberán confirmar su plaza antes del próximo 16 de junio para formalizar su participación en unas actividades que vuelven a situarse entre las propuestas estivales con mayor demanda en la ciudad.