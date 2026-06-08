La UNED de Castellón incorpora el Grado en Ingeniería en Inteligencia Artificial a su oferta académica

A partir del próximo curso la inteligencia artificial también tendrá un espacio destacado en las aulas de la UNED de Castellón. El centro universitario incorporará a su oferta formativa el nuevo Grado en Ingeniería en Inteligencia Artificial, una de las titulaciones con mayor crecimiento y demanda dentro del ámbito universitario y tecnológico.

La puesta en marcha de estos estudios supone un importante avance para la provincia, que contará por primera vez con una formación universitaria específica en inteligencia artificial. De este modo, estudiantes, profesionales y personas interesadas en ampliar sus conocimientos podrán acceder a una titulación especializada sin necesidad de desplazarse fuera de Castellón.

Desde la UNED de Castellón ya se trabaja en la organización del próximo curso para atender la previsión de una elevada demanda. El nuevo grado ofrecerá una formación multidisciplinar que combinará conocimientos de matemáticas, programación y análisis de datos con tecnologías avanzadas como el aprendizaje automático, la visión artificial, la robótica y el procesamiento del lenguaje natural.

La universidad destaca que esta nueva titulación responde a la creciente necesidad de profesionales cualificados en un sector que está transformando la economía, la industria y los servicios a nivel global. Actualmente, la inteligencia artificial se ha consolidado como uno de los ámbitos con mejores perspectivas laborales y mayor capacidad de generación de empleo.

Además, la metodología flexible característica de la UNED facilitará el acceso a estos estudios a perfiles muy diversos, permitiendo compatibilizar la formación con la actividad profesional o las circunstancias personales de cada estudiante.

Con la incorporación del Grado en Ingeniería en Inteligencia Artificial, la UNED de Castellón refuerza su apuesta por una enseñanza adaptada a los retos tecnológicos del siglo XXI y sitúa a la provincia en una posición destacada dentro de la transformación digital y la formación universitaria de vanguardia.