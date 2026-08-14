Restringido el paso a la Ruta Botánica de Vila-real por la caída de árboles

La Policía Local de Vila-real ha restringido temporalmente el acceso a la Ruta Botánica ante la caída de varios árboles registrada en la zona, tal y como ha avisado el Ayuntamiento en sus redes sociales. La restricción afecta al tramo comprendido entre el puente de Santa Quitèria y el Molí, donde se han establecido medidas de seguridad para evitar el paso de peatones mientras se trabaja para recuperar la normalidad.

La Policía Local ha pedido a la ciudadanía que respete la señalización instalada y evite acceder a la zona restringida hasta que las condiciones de seguridad estén garantizadas.

La medida se adopta como precaución ante el riesgo que pueden suponer los árboles y ramas caídos, especialmente para las personas que habitualmente recorren este itinerario.

Desde la Policía Local se recuerda la importancia de seguir las indicaciones y mantener las zonas señalizadas despejadas hasta que finalicen los trabajos y se autorice nuevamente el acceso.