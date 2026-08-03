Vila-real vivirá el eclipse solar total del 12 de agosto con una programación especial en el Termet

Vila-real se prepara para vivir el próximo 12 de agosto el eclipse solar total, uno de los acontecimientos atronómicos más detacados y esperados del año. El paraje del Termet será el escenario principal de una jornada que combinará divulgación, cultura y ocio familiar para acompañar la observación del eclipse solar total.

A partir de las 19.00 horas, con salida desde la piscina del Termet, Xarxa Teatre protagonizará un recorrido itinerante que conducirá al público hasta el punto de observación, donde posteriormente actuará el Mago Lebart. A las 20.15 horas comenzará la cuenta atrás para el eclipse y, según las previsiones del visor oficial del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, la máxima ocultación del Sol se producirá a las 20.31 horas, durante aproximadamente 1 minuto y 32 segundos.

Para garantizar una observación segura, la Concejalía de la Ermita de la Mare de Déu de Gràcia ha adquirido 3.000 gafas homologadas, certificadas conforme a la norma internacional ISO 12312-2 y con marcado CE. Se repartirán gratuitamente, hasta agotar existencias, durante los talleres de los días 4 y 11 de agosto, las actividades del día 12 en el Termet y entre las personas usuarias de la piscina de verano. También estarán disponibles en establecimientos asociados a UCOVI.

La programación comenzará los días 4 y 11 de agosto, a partir de las 18.30 horas, en la plaza del Pastoret, con talleres gratuitos de Aula Maker-Robótica Vila-real. Los participantes podrán crear gafas de observación y chapas inspiradas en el espacio, además de participar en un juego de ‘¿Quién es quién?’ sobre el universo y en la actividad ‘Minecraft: Misión Eclipse’. Durante estas actividades comenzará también el reparto de las gafas homologadas.

La iniciativa está impulsada por las concejalías de la Ermita y Cultura, dirigidas por Noelia Samblás y Maria Fajardo, respectivamente, con la colaboración del comercio local a través de UCOVI.

Samblás ha destacado que la programación busca convertir el eclipse en una experiencia educativa y de convivencia para familias y personas de todas las edades. La concejala ha recordado además la importancia de utilizar únicamente gafas homologadas y no mirar directamente al Sol ni emplear gafas de sol, radiografías u otros materiales sin garantías.

Por su parte, Fajardo ha señalado que la programación permitirá unir cultura, ciencia, divulgación y ocio familiar en un entorno como el Termet. La presidenta de UCOVI, Jenifer Covrig, ha valorado también la participación del comercio local en una iniciativa que, según ha señalado, refuerza su vínculo con la vida social de Vila-real.