Vila-real destina 7 millones de euros a garantizar los servicios públicos e impulsar nuevos proyectos

El Ayuntamiento de Vila-real aprobará este lunes, 3 de agosto, una inyección económica de cerca de 7 millones de euros para reforzar los servicios públicos, destinados a garantizar proyectos previstos para este año e impulsar nuevas actuaciones municipales. La medida se llevará en un Pleno extraordinario y urgente y permitirá financiar inversiones en áreas como la digitalización, las infraestructuras, los espacios públicos, el deporte, la educación y la cultura.

La mayor parte de esta cantidad, 4,7 millones de euros, corresponde a un suplemento de crédito procedente de los remanentes del presupuesto municipal de 2025. Estos fondos se distribuirán entre las distintas concejalías para cubrir proyectos ya planificados y mejorar la planificación de la contratación municipal, con el objetivo de garantizar la financiación de los servicios y evitar retrasos en los pagos a proveedores.

El Pleno aprobará además créditos extraordinarios por valor de 2,1 millones de euros para atender necesidades que no estaban contempladas inicialmente en las cuentas municipales. Entre las actuaciones previstas se encuentra la creación de dos nuevas plazas de dirección, una de director general del Ayuntamiento y otra de director del área de Innovación y Digitalización.

El expediente contempla también cerca de 550.000 euros para el plan municipal de modernización tecnológica, digitalización y refuerzo de la ciberseguridad, así como fondos para hacer frente al pago de obligaciones vencidas derivadas de gestiones urbanísticas anteriores a 2011.

En materia de infraestructuras, el consistorio reservará unos 355.000 euros para la expropiación forzosa de inmuebles situados en el entorno de la estación de tren. La actuación busca avanzar en los compromisos adquiridos con ADIF y en el proyecto de integración urbana del ferrocarril en la ciudad.

Otros 225.000 euros se destinarán a renovar mobiliario urbano en parques y jardines y crear nuevas zonas de sombra. La propuesta incluye además inversiones en instalaciones deportivas, educativas y culturales, actuaciones vinculadas a la alianza con la sociedad civil y más de 110.000 euros para compensar la reducción de la financiación del IVACE de la Generalitat Valenciana destinada a dos áreas industriales de Vila-real.

Por otro lado, el Pleno incluirá siete relaciones de pago a proveedores por 1,72 millones de euros. A esta cantidad se suman 737.608 euros tramitados el pasado viernes, con lo que el Ayuntamiento habrá desbloqueado cerca de 2,5 millones de euros en pagos en los últimos días.

El alcalde, José Benlloch, ha señalado que de los aproximadamente 8 millones de euros pendientes inicialmente todavía quedan unos 2,5 millones por satisfacer. Benlloch ha asegurado que el consistorio seguirá agilizando los procedimientos administrativos para normalizar los pagos y ha pedido disculpas a las empresas, autónomos y proveedores afectados.