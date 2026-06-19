'A la llum de la mar', la playa de Nules estrena un nuevo ciclo musical promovido por Pedro Navarro

La propuesta transformará el litoral de Nules en un gran auditorio al aire libre gracias a una espectacular puesta en escena compuesta por más de mil velas, creando una atmósfera mágica frente al Mediterráneo que convertirá cada concierto en una experiencia sensorial difícilmente comparable a cualquier otro evento cultural de la provincia de Castellón.

El ciclo arrancará el próximo 11 de julio con el espectáculo 'Tributo a Queen & ABBA con cuerdas', una propuesta que fusionará algunos de los grandes éxitos de ambas bandas con la elegancia y sensibilidad de los instrumentos de cuerda.

El 1 de agosto, el público podrá disfrutar de una gran noche de góspel protagonizada por las reconocidas voces de Yamile Wilson y Jennifer Panebianco, mientras que el programa culminará el 14 de noviembre en el Teatro Alcázar con el espectáculo 'Pasión Andaluza'.

El guitarrista local y director artístico del ciclo, Pedro Navarro, ha señalado que "nuestro objetivo es que cada concierto sea una experiencia memorable, capaz de conectar con personas de todas las edades. 'A la Llum de la Mar' nace con vocación de continuidad y con la ilusión de consolidarse como una cita cultural imprescindible dentro del calendario estival de la Comunitat Valenciana".