Burriana completará la urbanización de la unidad B2 por más de un millón de euros

El Ayuntamiento de Burriana ha adjudicado a PAVASAL por 1.085.375,24 euros las obras para completar la unidad de ejecución B2, ubicada en las parcelas traseras del Colegio Villa Fátima. La actuación, paralizada desde hace 15 años, permitirá abrir y conectar tres calles con el objetivo de descongestionar el tráfico del paseo San Juan Bosco y mejorar la seguridad vial en el entorno de los centros educativos.

En concreto, los trabajos permitirán conectar las calles Manuel Cubedo i Giner, Ronda del Músico Ibáñez y Río Mijares. La apertura de estos nuevos viales pretende aliviar la circulación en una zona que registra una elevada densidad de tráfico durante el periodo lectivo por la presencia de tres centros educativos.

Los trabajos tendrán un plazo de ejecución de cinco meses e incluirán la pavimentación de las calles y la instalación de servicios urbanos como las redes de saneamiento y aguas pluviales, el abastecimiento de agua potable, el alumbrado público y la red de baja tensión. Las infraestructuras se adaptarán a la normativa vigente tras los cambios registrados durante los últimos 15 años.

El consistorio asumirá el 74,45% del coste de la actuación, mientras que los propietarios de los terrenos afrontarán el 25,55% restante mediante cuotas de urbanización. Según el Ayuntamiento, esta distribución permitirá asumir los sobrecostes derivados del deterioro y la obsolescencia de las infraestructuras y limitar las aportaciones de los propietarios a las obras que quedan pendientes.

La adjudicación se produce meses después de que el pleno municipal aprobara la gestión directa de los terrenos, una medida que ha permitido reactivar el desarrollo de esta unidad de ejecución después de 15 años de paralización.

El concejal de Urbanismo, Mario Trullen, ha defendido que la actuación permitirá resolver un problema pendiente desde hace años y evitar que los propietarios tengan que asumir de nuevo costes derivados del deterioro de las infraestructuras. Además, ha destacado que la conexión de los viales contribuirá a reducir la saturación de tráfico del paseo San Juan Bosco y a mejorar la seguridad de los escolares de la zona.