Vila-real traslada al Centro de Tecnificación Deportiva las actividades previstas por el eclipse solar.

El Ayuntamiento de Vila-real ha decidido trasladar al Centro de Tecnificación Deportiva (CTE) la actividad prevista este miércoles, 12 de agosto, con motivo del eclipse solar total, debido a la activación del nivel 3 de preemergencia por riesgo extremo de incendios forestales en toda la Comunitat Valenciana.

La medida se adopta siguiendo las disposiciones y recomendaciones de la Generalitat Valenciana y las restricciones establecidas ante el episodio de riesgo extremo. Entre las zonas afectadas se encuentra el Paisaje Protegido de la Desembocadura del Mijares, incluido el entorno del Termet.

Por este motivo, la piscina del Termet, los accesos al río y el conjunto del paraje permanecerán cerrados este miércoles entre las 16.00 y las 22.00 horas. El acceso al Paisaje Protegido también estará restringido durante toda la jornada, tanto por pistas, caminos y senderos como a pie o en vehículo. El jueves 13 de agosto, los espacios recuperarán su funcionamiento habitual.

El Centro de Tecnificación Deportiva será el escenario alternativo para mantener la programación prevista con motivo del eclipse. El recinto ofrece un espacio amplio y seguro, capacidad para acoger a los asistentes y una zona de estacionamiento.

La Policía Local establecerá un dispositivo especial de acceso al CTE y cortará el acceso al recinto por la ronda Suroeste para ordenar los flujos de vehículos y garantizar la seguridad durante la jornada.

Los servicios municipales y representantes de Xarxa Teatre han adaptado la programación al nuevo emplazamiento. La explanada y las balconadas de la primera planta del edificio serán los espacios destinados a las diferentes actividades, que comenzarán a partir de las 19.00 horas y mantendrán las propuestas inicialmente previstas.

La restricción de acceso al Paisaje Protegido de la Desembocadura del Río Mijares será señalizada mediante carteles instalados en distintos puntos del paraje.

El Ayuntamiento recuerda a la ciudadanía la necesidad de respetar las restricciones y las indicaciones de los servicios de seguridad y emergencias.