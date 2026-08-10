Onda se convierte en ciudad universitaria con la llegada de la UNED el próximo curso con la implantación de 10 grados

La ciudad de Onda contará a partir del próximo curso académico con una nueva sede de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), que comenzará su actividad en octubre en el edificio Ágora Onda. La alcaldesa de Onda, Carmina Ballester, y el rector de la UNED, Ricardo Mairal, se han reunido en Madrid para ultimar los detalles de la puesta en marcha de este nuevo espacio universitario.

La nueva sede permitirá cursar, tanto de forma presencial como telemática, un total de diez grados universitarios. Entre ellos se encuentra el pionero Grado en Ingeniería en Inteligencia Artificial, junto a titulaciones en Psicología, Educación Infantil, Ingeniería Mecánica, Ingeniería Eléctrica, Ingeniería Electrónica Industrial y Automática, Ingeniería de la Energía, Ingeniería en Tecnologías Industriales, Ingeniería Informática e Ingeniería en Tecnologías de la Información.

Los estudiantes ya pueden formalizar su matrícula a través de la web de la UNED y consultar toda la información sobre las titulaciones disponibles en su catálogo de grados universitarios.

La oferta académica se ha diseñado teniendo en cuenta, además, las necesidades del tejido empresarial de Onda y su entorno. En especial, se han tenido en consideración la elevada demanda de perfiles técnicos por parte de los sectores cerámico y logístico. El objetivo es formar a nuevos profesionales que puedan desarrollar su carrera en las empresas de la zona y contribuir al crecimiento económico del territorio.

El edificio Ágora Onda no se limitará a acoger la nueva sede universitaria. El espacio contará también con una nueva biblioteca y una sala de estudios destinadas a prestar servicio a los estudiantes, vecinos y familias de la zona.

Con la puesta en marcha de estas instalaciones, Onda ampliará su oferta educativa y cultural y contará con un nuevo espacio destinado tanto a la formación universitaria como al estudio y al acceso al conocimiento.