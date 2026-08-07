Burriana destina más de 100.000 euros para mejorar la climatización de los centros educativos públicos

El Ayuntamiento de Burriana ha mantenido una reunión con los directores de los diez centros educativos públicos del municipio para informarles sobre la tramitación y el alcance de las ayudas económicas concedidas por la Generalitat Valenciana destinadas a mejorar la climatización de las instalaciones educativas.

En total, Burriana recibirá 101.500 euros procedentes de la administración autonómica, una inversión que permitirá adecuar y reforzar los sistemas de climatización de colegios, institutos, el centro de educación especial y el centro de educación de personas adultas del municipio. El objetivo es mejorar el confort térmico de las aulas y hacer frente a los episodios de altas temperaturas.

Las ayudas se distribuirán entre los diez centros educativos con cantidades que oscilan entre los 5.000 y los 25.000 euros. El IES Llombai recibirá la mayor dotación, con 25.000 euros, seguido del IES Jaume I, con 21.500 euros. También recibirán financiación el CEE Pla d'Hortolans, los colegios Cardenal Tarancón, Roca Alcaide, José Iturbi, Novenes de Calatrava, Padre Vilallonga y Peñagolosa, además del CEPA Historiador Viciana.

Gracias a estas ayudas, los centros podrán instalar o renovar equipos de aire acondicionado, mejorar los sistemas de ventilación y acometer actuaciones de aislamiento térmico para ofrecer unas mejores condiciones tanto al alumnado como al personal docente.

Esta iniciativa forma parte del plan extraordinario impulsado por la Generalitat Valenciana para reforzar las infraestructuras educativas. En la provincia de Castellón se han destinado 2,23 millones de euros a 239 centros educativos para mejorar sus sistemas de climatización, una actuación complementaria al programa EduClima, dotado con 140 millones de euros.