Onda prepara un amplio dispositivo de seguridad para el eclipse solar total en el Castillo de las 300 Torres

El Ayuntamiento de Onda, en coordinación con la Generalitat Valenciana, ha ultimado el dispositivo especial de seguridad y logística que se desplegará el próximo 12 de agosto con motivo del eclipse solar total. El operativo se centrará en el Castillo de las 300 Torres, designado por la Generalitat como uno de los puntos oficiales de observación del fenómeno astronómico y el único de la provincia de Castellón con este reconocimiento.

Entre las medidas extraordinarias anunciadas por la Generalitat destacan el cierre de los parques naturales y la activación del nivel 3 del Plan Previfoc en toda la Comunitat Valenciana, con el objetivo de reducir al máximo el riesgo de incendios durante el desarrollo del eclipse.

La Policía Local de Onda ha diseñado un plan especial adaptado a la elevada afluencia de público prevista. El acceso al Castillo estará limitado a 1.000 personas, mediante entradas nominativas, y el dispositivo contará con 14 agentes organizados bajo un mando único y un sistema de anillos de seguridad para controlar el recinto.

El operativo incluirá además un refuerzo sanitario con dos líneas de asistencia y ambulancias distribuidas estratégicamente en el entorno del castillo, mientras que se mantendrán patrullas para garantizar el servicio habitual en el resto del municipio.

El plan contempla también medidas especiales de tráfico para facilitar los accesos y garantizar la seguridad. Se habilitarán aparcamientos disuasorios y se establecerán cortes de circulación en las inmediaciones del Castillo, donde el acceso quedará reservado exclusivamente a las personas con entrada.

Asimismo, se habilitará un itinerario específico para ambulancias y personas con movilidad reducida, mientras que la explanada del recinto permanecerá despejada desde primeras horas de la tarde para facilitar el desarrollo del operativo.