La UNED de Castelló reúne a expertos para analizar la importancia de los yacimientos fósiles y las colecciones paleontológicas

La UNED de Castellón situará a Morella como punto de encuentro del conocimiento científico con la celebración del curso “Patrimonio paleontológico. Estado de la cuestión y retos de futuro”, una actividad especializada que abordará el valor de los recursos paleontológicos como parte esencial del legado natural, científico y cultural.

Los yacimientos y colecciones paleontológicas constituyen auténticos archivos naturales que permiten reconstruir la historia de la vida en la Tierra, comprender los grandes cambios ambientales y biológicos ocurridos durante millones de años y avanzar en el conocimiento de la evolución del planeta.

Durante el curso se analizará cómo estos recursos no solo poseen un extraordinario valor para las ciencias de la Tierra y de la Vida, sino que también generan importantes beneficios sociales y culturales. Los yacimientos paleontológicos contribuyen a reforzar la identidad de los territorios, favorecen la divulgación científica, impulsan iniciativas vinculadas al turismo sostenible y ofrecen nuevas oportunidades para la educación ambiental y la conservación del patrimonio natural.

La actividad abordará los principales retos a los que se enfrenta actualmente la gestión del patrimonio paleontológico, entre ellos la necesidad de mejorar su protección, avanzar en su valoración patrimonial, reforzar la coordinación entre administraciones y afrontar la vulnerabilidad de los yacimientos frente a procesos naturales y actuaciones humanas.

La elección de Morella como sede de celebración refuerza el vínculo de la actividad con un territorio de extraordinaria riqueza paleontológica, reconocido por sus yacimientos y por su contribución al conocimiento de los ecosistemas del pasado.

El curso está dirigido a estudiantes universitarios, docentes, investigadores, profesionales relacionados con el patrimonio natural y cultural, gestores públicos, así como a cualquier persona interesada en conocer los avances y desafíos de una disciplina fundamental para comprender nuestro pasado y proteger nuestro futuro.

Las inscripciones están abiertas a través de la plataforma de Extensión Universitaria de la UNED.