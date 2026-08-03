Onda destina 10.000 euros a ayudas para mejorar el estado de los edificios

El Ayuntamiento de Onda ha abierto una línea de ayudas dotada con 10.000 euros para sufragar parte del coste del Informe de Evaluación de Edificios (IEE), un documento que permite conocer el estado de conservación de los inmuebles, sus condiciones de accesibilidad y su eficiencia energética. La convocatoria está dirigida a propietarios y otros residentes autorizados y permanecerá abierta hasta el 30 de noviembre de 2026.

Las ayudas permitirán cubrir parte de los honorarios técnicos derivados de la elaboración del informe. La cuantía máxima será de 600 euros para edificios plurifamiliares o residenciales colectivos y de 400 euros para viviendas unifamiliares.

La convocatoria está dirigida a los propietarios de viviendas o edificios, así como a arrendatarios, usufructuarios o residentes autorizados que cuenten con el consentimiento del propietario. También podrán solicitarla las comunidades de propietarios que hayan aprobado en junta la realización del informe y la solicitud de la subvención.

El Informe de Evaluación de Edificios es obligatorio en determinados supuestos establecidos por la normativa, entre ellos edificios residenciales de más de 50 años y otros inmuebles que deban disponer de este documento. Además de analizar posibles deficiencias, el IEE permite detectar problemas antes de que puedan agravarse y sirve para planificar futuras actuaciones de rehabilitación.

La concejala de Desarrollo Urbano y Vivienda de Onda, María Baila, ha señalado que la convocatoria pretende ayudar a los vecinos a afrontar los gastos derivados del mantenimiento de sus viviendas. Según ha explicado, estas ayudas permiten reducir costes y favorecer que los edificios sean más seguros y accesibles.

Baila también ha destacado la utilidad del informe para conocer el estado real de los inmuebles, anticiparse a posibles problemas, prolongar su vida útil y mejorar las condiciones de quienes los habitan.

Las solicitudes podrán presentarse hasta el 30 de noviembre de 2026 a través de la sede electrónica del Ayuntamiento de Onda. La convocatoria forma parte de las políticas municipales de conservación y rehabilitación del parque residencial.

El IEE recoge información sobre tres aspectos principales del inmueble: su estado de conservación, las condiciones de accesibilidad universal y la eficiencia energética. La elaboración del documento puede ser, además, un requisito para acceder a determinados programas de rehabilitación y ayudas públicas.

Con esta línea de subvenciones, el consistorio busca facilitar a los propietarios el cumplimiento de sus obligaciones y promover el mantenimiento de edificios residenciales en mejores condiciones de seguridad, accesibilidad y eficiencia.