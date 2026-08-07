Onda aprueba una declaración institucional para apoyar a los afectados por el incendio forestal y planificar la recuperación

El Ayuntamiento de Onda ha aprobado en el Pleno ordinario del mes de agosto una Declaración Institucional con motivo del incendio forestal originado en la Vall d'Uixó, considerado el episodio de emergencia más importante vivido por el municipio en los últimos años. El acuerdo, respaldado por todos los grupos políticos, muestra el apoyo a las personas afectadas, agradece el trabajo de los servicios de emergencia y establece las bases para la recuperación del término municipal.

El texto aprobado destaca el comportamiento ejemplar de la ciudadanía durante los días de confinamiento y evacuación, así como la solidaridad de vecinos, voluntarios, empresas y asociaciones que colaboraron para atender a las personas desplazadas. También reconoce la labor desempeñada por bomberos, Policía Local, Guardia Civil, Protección Civil, personal sanitario y el resto de administraciones implicadas en las tareas de extinción.

El Pleno ha puesto en valor la actuación del Ayuntamiento durante la emergencia y las primeras medidas adoptadas tras el incendio, entre ellas el refuerzo extraordinario del servicio de limpieza y la creación de una oficina municipal para facilitar la tramitación de ayudas dirigidas a vecinos, autónomos y empresas afectadas.

Entre los acuerdos incluidos en la declaración institucional figura la petición a las distintas administraciones para impulsar un plan extraordinario de recuperación de las zonas afectadas de la Serra d'Espadà. Además, el Ayuntamiento reclama nuevas inversiones destinadas a la prevención de incendios forestales, un refuerzo de las ayudas para los damnificados y una gestión forestal que contribuya a reducir el riesgo de nuevos incendios.