Adolfo Martín destina a Talentos Invisibles el importe de un toro de las fiestas de San Francisco de Asís de la Vall d´Uixó

El ganadero Adolfo Martín ha decidido destinar a Talentos Invisibles el importe correspondiente a uno de los toros de las fiestas de San Francisco de Asís de la Vall d’Uixó.

El festejo taurino está previsto para este sábado, 26 de septiembre, a las 18:30 horas, en la Vall d’Uixó. La Comisión de Fiestas será la encargada de hacer llegar íntegramente la donación a esta asociación sin ánimo de lucro de la provincia de Castellón.

Talentos Invisibles trabaja en el ámbito de la neurodiversidad y desarrolla su labor en torno al TDAH, el TEA y la dislexia. La asociación ofrece información, orientación y formación a familias, docentes, profesionales y entidades, con el objetivo de favorecer una mayor comprensión de la neurodiversidad y contribuir a la creación de entornos más inclusivos.

Desde Talentos Invisibles han agradecido públicamente el gesto de Adolfo Martín, así como la colaboración de la Comisión de Fiestas. La entidad destaca que esta aportación permitirá continuar desarrollando su labor de acompañamiento, información y sensibilización en la provincia de Castellón.