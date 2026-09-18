Luz de Azahar presenta en Peñíscola su nuevo modelo de cohousing sénior para vivir con independencia y en comunidad

Luz de Azahar, Coop. V. presentará públicamente su proyecto de cohousing sénior el próximo sábado 26 de septiembre, a las 11:30 horas, en la Sala de Prensa del Edificio Sociocultural de Peñíscola, en un acto será abierto al público.

Durante la presentación, los socios explicarán el origen de la cooperativa, el modelo de cohousing elegido, su sistema de funcionamiento y el régimen de cesión de uso que articula el proyecto.

Luz de Azahar está formada por personas mayores de 50 años que han decidido organizarse para construir conjuntamente una forma de vida que combine autonomía y privacidad con espacios compartidos, convivencia y apoyo mutuo.

El proyecto se desarrolla bajo un modelo cooperativo sin ánimo de lucro y de interés social. La cooperativa mantiene la titularidad del conjunto y sus socios disponen del derecho de uso de sus espacios privados, además de participar en la gestión y en las decisiones de la comunidad.

El complejo, situado en Peñíscola, dispone de jardines, piscina, espacios comunes y una casa común destinada al encuentro y la convivencia. Actualmente, la cooperativa trabaja en su puesta en funcionamiento y en la preparación de la primera ocupación.

La toma de posesión del complejo está prevista para noviembre de 2026, mientras que la llegada de los primeros socios se contempla para principios de diciembre, según el calendario previsto por la cooperativa.