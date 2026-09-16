Nules se prepara para inaugurar este jueves su 79ª Feria de Ganadería y Maquinaria Agrícola.

Nules inaugurará este jueves, 17 de septiembre, la 79ª edición de la Feria de Ganadería y Maquinaria Agrícola, una cita consolidada como referente del sector agrario en la Comunitat Valenciana y que cuenta con el distintivo de Fiesta de Interés Turístico Autonómico.

La feria se podrá visitar hasta el domingo, 20 de septiembre, con una variada programación dirigida tanto a profesionales del sector como al público general. El acto inaugural contará con la presencia de representantes de distintas administraciones y del sector agrario, entre ellos la subdelegada del Gobierno en Castellón, Antonia García, la directora territorial de Agricultura, Ganadería, Agua y Pesca, M. Luisa Albiol, y el diputado provincial José María Andrés, además de autoridades locales.

La programación de esta edición incorpora nuevos actos y actividades, entre los que destacan el concurso de enganches en las especialidades de doma y conos y el concurso de artistas noveles, que contará con la participación de una treintena de artistas. La oferta se completa con actuaciones de DJ y grupos de baile, entre otras iniciativas.

La Feria de Ganadería y Maquinaria Agrícola de Nules tiene sus orígenes en el año 1347 y se ha convertido en una de las principales citas agrarias de la provincia de Castellón. Cada año atrae a miles de visitantes procedentes de diferentes puntos de la Comunitat Valenciana.

La muestra se presenta como un punto de encuentro para agricultores, profesionales y empresas del sector, con una programación que incluye contenidos relacionados con la actualidad agraria y espacios dedicados a la ganadería y la maquinaria agrícola.