Almassora reclama frenar el nuevo deslinde de la costa y proteger el frente litoral.

El pleno del Ayuntamiento de Almassora ha aprobado por unanimidad una moción del PP en defensa de la costa del municipio y contra la propuesta de rectificación del deslinde del dominio público marítimo-terrestre planteada por el Ministerio para la Transición Ecológica.

El acuerdo reclama que se incorporen al expediente las alegaciones presentadas por el Ayuntamiento y que la delimitación tenga en cuenta la realidad física y consolidada del frente litoral. El consistorio defiende que la línea del deslinde se sitúe en la parte exterior del muro del paseo marítimo para evitar afecciones sobre esta infraestructura y el entorno de las viviendas.

El pleno también ha reclamado al Ministerio financiación urgente para el proyecto de regeneración de Pla de la Torre, valorado en 8,8 millones de euros y actualmente pendiente de la declaración de impacto ambiental.

Los vecinos afectados podrán presentar alegaciones hasta el próximo 6 de octubre. El Ayuntamiento facilitará modelos orientativos e información sobre el procedimiento, que podrá realizarse de forma telemática o presencial en el Servei d’Informació i Atenció Ciutadana, con cita previa. Además, los servicios técnicos municipales ofrecerán asesoramiento de lunes a viernes, de 11.30 a 13.30 horas.

El consistorio ha anunciado que volverá a presentar sus alegaciones y que, si el deslinde sigue adelante, recurrirá a la vía contencioso-administrativa.