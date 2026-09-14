Burriana cierra por todo lo alto sus Fiestas de la Misericordia 2026 con un homenaje a su historia y su identidad

Burriana ha puesto el broche de oro a las Fiestas de la Misericordia 2026 con la celebración del espectáculo multidisciplinar de gran formato 'Burriana. La nostra història, la nostra essència', una propuesta artística concebida expresamente para la ocasión que ha convertido el cierre de las fiestas en una emotiva celebración de la memoria, el talento y la identidad de la ciudad.

Dirigido por el reconocido guitarrista y compositor Pedro Navarro, el espectáculo ha reunido sobre el escenario música sinfónica, guitarra, flamenco, danza, arte ecuestre y una cuidada realización audiovisual. La guitarra de Navarro ha ejercido como hilo conductor de un recorrido por las raíces, la historia y las tradiciones de Burriana, acompañado musicalmente por la Orquesta Sinfónica de la Filharmònica de Burriana.

La danza también ha tenido un papel destacado durante la velada. Las alumnas de danza del Centre Municipal de les Arts Rafel Martí de Viciana, bajo la dirección de Ana Llopis, han emocionado al público con diferentes piezas coreográficas creadas especialmente para este montaje.

Uno de los momentos más emotivos de la noche ha llegado con los pasajes flamencos dedicados a algunas de las figuras más relevantes de la historia cultural de Burriana, como Juan Varea. El espectáculo también ha rendido homenaje a personalidades y referentes vinculados a la ciudad, entre ellos el cardenal Vicente Enrique y Tarancón, la pirotécnica Reyes Martí y el legado musical del compositor Francisco Tárrega.

La propuesta se ha completado con espectaculares números de arte ecuestre, que han aportado elegancia y plasticidad al montaje, y con un importante despliegue audiovisual preparado por el Ayuntamiento. Dos grandes pantallas han permitido retransmitir en directo el espectáculo para facilitar su seguimiento a los miles de asistentes congregados durante la noche.

Con esta producción artística, Burriana ha puesto el punto final a diez días intensos de Fiestas de la Misericordia, cerrando una programación marcada por la tradición, la cultura y la participación ciudadana. Una despedida que ha querido mirar al pasado para reivindicar las raíces de la ciudad y, al mismo tiempo, poner en valor el talento artístico y cultural de Burriana.