El Espai Segur de Burriana refuerza su papel como recurso de prevención durante las fiestas de la Misericordia.

El Ayuntamiento de Burriana hace una valoración positiva del funcionamiento del Espai Segur durante las Fiestas Patronales de la Misericordia, donde el dispositivo está registrando una elevada participación ciudadana y se consolida como un recurso de información, sensibilización y acompañamiento durante las celebraciones.

El espacio integral, que desde el año pasado reúne las funciones del Punto Violeta y el Punto Verde de Prevención de Adicciones, está instalado en el recinto festivo durante los días 4, 5, 11 y 12 de septiembre. El dispositivo cuenta con un equipo multidisciplinar formado por tres profesionales especializados en psicología, trabajo social y educación social.

Su actividad incluye la difusión de información sobre conductas de riesgo, la promoción de hábitos de ocio saludable y la atención inmediata y confidencial ante posibles situaciones de acoso, violencia contra las mujeres o sumisión química. En estos casos, el equipo trabaja de forma coordinada para ofrecer orientación y acompañamiento.

Entre las propuestas que están teniendo una mayor respuesta destacan las actividades participativas dirigidas a fomentar la convivencia y el respeto. El 'Muro del Buen Trato' permite a vecinos y visitantes compartir mensajes y valores relacionados con las relaciones saludables, mientras que 'El Árbol de las Buenas Decisiones' plantea una reflexión sobre las decisiones vinculadas al consumo de sustancias y el cuidado de la salud mental.

Otra de las iniciativas con mayor afluencia está siendo la coctelería sin alcohol, que ha registrado colas durante los festejos. La actividad ofrece alternativas de ocio sin consumo de alcohol y permite trasladar información sobre hábitos saludables y consumo responsable.

El Espai Segur ya registró una importante participación durante su primer año de implantación. En 2025, más de 600 personas se acercaron para recibir información a través de las distintas acciones desarrolladas por el consistorio.

El dispositivo combinó entonces un punto fijo ubicado en la plaza de la Mercè con visitas itinerantes a las peñas del municipio. Durante tres jornadas de servicio, un equipo profesional formado por sociólogos, politólogos y criminólogos desarrolló labores de información y prevención y distribuyó material relacionado con conductas de riesgo y ocio saludable.