Onda, Almassora y Burriana arrancan el curso escolar con más de 14.000 alumnos y nuevas mejoras en sus centros

Onda, Almassora y Burriana han dado hoy la bienvenida al curso escolar 2026-2027 con más de 14.000 alumnos y alumnas de Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato de vuelta a las aulas. La jornada se ha desarrollado con normalidad en los centros educativos de los tres municipios, después de semanas de preparativos y actuaciones de mantenimiento destinadas a garantizar unas instalaciones adecuadas para el nuevo curso.

En Onda, un total de 3.831 estudiantes se han incorporado a las aulas. De ellos, 694 corresponden a Educación Infantil, 1.672 a Primaria, 1.201 a Educación Secundaria Obligatoria y 264 a Bachillerato. El inicio de curso ha estado marcado especialmente por la apuesta por la educación inclusiva y la coordinación con la comunidad educativa.

Una de las principales novedades es la puesta en marcha de la nueva Unidad Específica en Centro Ordinario (UECO) del IES Serra d’Espadà, que amplía los recursos especializados para el alumnado con necesidades educativas especiales y permite dar continuidad a su formación en el propio municipio.

Con esta incorporación, Onda cuenta ya con cuatro aulas UECO, situadas en los CEIP Miralcamp y Mestre Caballero y en los IES El Torrelló y Serra d’Espadà. La nueva unidad refuerza el itinerario inclusivo durante la etapa de Secundaria y facilita que el alumnado pueda continuar su proyecto educativo cerca de sus familias.

Por su parte, Almassora afronta el nuevo curso con cerca de 4.600 alumnos y alumnas. Los seis colegios públicos de la localidad han reabierto sus puertas, junto a los institutos IES Álvaro Falomir e IES Vila-roja, el Centro de Formación Profesional Cervantes y la escuela infantil San José.

El curso estará marcado en este municipio por importantes actuaciones en materia de infraestructuras educativas. Entre ellas destaca la remodelación integral de la escuela infantil San José, un proyecto incluido en el plan Edificant de la Conselleria de Educación que permitirá transformar por completo sus instalaciones. La actuación cuenta con un presupuesto de 1.485.142,13 euros.

En Burriana, alrededor de 5.600 alumnos de Infantil, Primaria, ESO y Bachillerato han comenzado las clases sin incidencias. El Ayuntamiento ha aprovechado los meses de verano para llevar a cabo diferentes actuaciones de mejora en los centros educativos, con especial atención a la creación de nuevas zonas de sombra y al confort térmico de las aulas.

Además, el consistorio ha completado las labores de mantenimiento y puesta a punto de los colegios públicos, con una inversión total de 52.986,77 euros, con el objetivo de que tanto el alumnado como el personal docente dispusieran de unas instalaciones preparadas para el inicio del curso.