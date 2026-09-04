Burriana da inicio a las Fiestas de la Misericordia 2026 con la apertura del Mesón del Vino y de la Tapa.

El Ayuntamiento de Burriana ha dado este viernes el pistoletazo de salida a las Fiestas de la Misericordia 2026 con la inauguración del tradicional Mesón del Vino y de la Tapa, uno de los encuentros gastronómicos más esperados del programa festivo y que cada año reúne a vecinos y visitantes en torno a la gastronomía y los vinos.

La apertura oficial se ha celebrado en la Terrassa Payà y el acto inaugural ha culminado con un castillo de fuegos artificiales encendido por las Reinas Falleras, dando paso a la apertura del Mesón del Vino y de la Tapa y al inicio de su actividad durante los próximos días.

El recinto permanecerá abierto hasta el próximo domingo 13 de septiembre y contará con un amplio horario para facilitar que tanto vecinos como visitantes puedan acercarse durante las jornadas festivas.

De lunes a viernes, el Mesón del Vino y de la Tapa abrirá sus puertas de 12:00 a 00:30 horas, mientras que durante los fines de semana el horario se prolongará hasta la 01:30 horas.