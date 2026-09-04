BURRIANA

Burriana da inicio a las Fiestas de la Misericordia 2026 con la apertura del Mesón del Vino y de la Tapa

El recinto gastronómico, inaugurado en la Terrassa Payà, permanecerá abierto hasta el 13 de septiembre con un amplio horario para vecinos y visitantes.

Burriana da inicio a las Fiestas de la Misericordia 2026 con la apertura del Mesón del Vino y de la Tapa.
Burriana da inicio a las Fiestas de la Misericordia 2026 con la apertura del Mesón del Vino y de la Tapa. | Ayuntamiento de Burriana

El Ayuntamiento de Burriana ha dado este viernes el pistoletazo de salida a las Fiestas de la Misericordia 2026 con la inauguración del tradicional Mesón del Vino y de la Tapa, uno de los encuentros gastronómicos más esperados del programa festivo y que cada año reúne a vecinos y visitantes en torno a la gastronomía y los vinos.

La apertura oficial se ha celebrado en la Terrassa Payà y el acto inaugural ha culminado con un castillo de fuegos artificiales encendido por las Reinas Falleras, dando paso a la apertura del Mesón del Vino y de la Tapa y al inicio de su actividad durante los próximos días.

El recinto permanecerá abierto hasta el próximo domingo 13 de septiembre y contará con un amplio horario para facilitar que tanto vecinos como visitantes puedan acercarse durante las jornadas festivas.

De lunes a viernes, el Mesón del Vino y de la Tapa abrirá sus puertas de 12:00 a 00:30 horas, mientras que durante los fines de semana el horario se prolongará hasta la 01:30 horas.

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