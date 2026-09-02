Burriana revive 50 años de tradición taurina a través de una exposición fotográfica al aire libre

Las calles de Burriana se convierten estos días en un recorrido por cinco décadas de historia taurina con la exposición fotográfica al aire libre organizada por el Ayuntamiento con motivo del 50 aniversario de la Comisión del Toro.

La muestra está formada por 28 paneles vinilados a doble cara que reúnen imágenes históricas de la trayectoria de esta entidad y de los festejos taurinos celebrados en el municipio durante el último medio siglo. De ellos, 16 se han instalado en la Plaza Mayor, mientras que los otros 12 se encuentran en la calle la Tanda, a la altura de la Plaza de la Mercè.

La iniciativa forma parte de la programación especial impulsada por el consistorio para conmemorar las cinco décadas de actividad de la Comisión del Toro, una entidad estrechamente vinculada a la organización y conservación de los festejos de bou al carrer en Burriana.

Los actos conmemorativos han incluido también una gala celebrada en el Teatro Payà, así como la publicación de un libro histórico que reúne cerca de 450 fotografías relacionadas con la trayectoria taurina del municipio. A estas propuestas se suma el diseño de una indumentaria especial para las personas que han formado parte de la Comisión del Toro a lo largo de su historia.

La programación tendrá uno de sus momentos destacados el próximo lunes 7 de septiembre, durante las Fiestas de la Misericordia, con la exhibición del toro 'Tutor', perteneciente a la reconocida ganadería salmantina Garcigrande.

A lo largo de sus 50 años de historia, la Comisión del Toro ha desempeñado un papel destacado en la selección de reses y en la organización de encierros, toros de tarde y toros embolados. Una trayectoria que ha contribuido a consolidar a Burriana como uno de los municipios de referencia de la tauromaquia popular en la Comunitat Valenciana.