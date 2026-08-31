Burriana impulsa la rehabilitación de la Casa Museo Cardenal Tarancón con una inversión de 190.000 euros.

El Ayuntamiento de Burriana ha sacado a concurso público las obras de rehabilitación y adecuación de la Casa Museo Cardenal Tarancón, con un presupuesto base de licitación de 190.066,80 euros y un plazo de ejecución de cuatro meses desde la firma del acta de replanteo. Las empresas interesadas podrán presentar sus propuestas hasta el próximo 14 de septiembre.

La actuación contempla la intervención integral de los 315 metros cuadrados construidos del inmueble, distribuidos entre las plantas baja, primera y segunda, con el objetivo de subsanar las deficiencias acumuladas tras 20 años de inactividad y adaptar el edificio a la normativa vigente en materia de seguridad, telecomunicaciones y accesibilidad universal.

Entre las principales actuaciones previstas figura la instalación de un sistema de climatización eficiente mediante tecnología de Volumen de Refrigerante Variable con recuperación de calor. Este sistema permitirá regular de forma independiente la temperatura de cada sala en función de sus necesidades de uso, reduciendo el consumo energético y contribuyendo a garantizar unas condiciones adecuadas para la conservación de las piezas expuestas.

El proyecto también contempla la reestructuración diáfana de las salas expositivas, la rehabilitación de la fachada y la instalación de un paramento continuo de vidrio en la escalera interior. Asimismo, se pondrá en servicio el ascensor existente para mejorar la accesibilidad del conjunto.

La licitación culmina el trabajo previo impulsado por el Ayuntamiento de Burriana para hacer realidad la apertura de este espacio dedicado a la figura del cardenal Vicente Enrique y Tarancón. El consistorio formalizó inicialmente un convenio de colaboración estratégica con el Obispado de Segorbe-Castellón para poner en marcha el Museo Parroquial Cardenal Tarancón, situado en la calle Barranquet, y albergar la «Colección Museográfica Permanente del Cardenal Tarancón».

Posteriormente, el Ayuntamiento suscribió un convenio con la familia de Don Vicente Enrique y Tarancón para recibir su legado material y personal. Este proceso se completó con la presentación pública de la identidad gráfica corporativa del museo, inspirada en la firma del cardenal y en su escudo eclesiástico.

Una vez finalizadas las obras, el espacio permitirá mostrar en condiciones adecuadas piezas de especial valor histórico vinculadas a la trayectoria del cardenal, entre ellas su anillo episcopal de marfil, el báculo, un rosario de Juan Pablo II, su máquina de escribir o el documento original de la homilía pronunciada con motivo de la coronación del Rey Juan Carlos I.

La recuperación de la Casa Museo Cardenal Tarancón se integra en la estrategia municipal 'Burriana, Ciudad de Museos', con la que el Ayuntamiento pretende reforzar el papel del patrimonio y la cultura como elementos diferenciadores del municipio.

En paralelo, el consistorio ha logrado desbloquear junto a la Generalitat Valenciana la situación administrativa del Museo de la Naranja, cerrado durante 14 años, y ha asumido su gestión directa con el objetivo de garantizar su reapertura.

La iniciativa busca consolidar a largo plazo una red de espacios destinados a la conservación, gestión y divulgación del patrimonio histórico y cultural de Burriana. Esta estrategia se suma a otras actuaciones municipales, como las subvenciones anuales para la rehabilitación de fachadas modernistas, con las que el Ayuntamiento pretende seguir recuperando el patrimonio arquitectónico y convertir el municipio en un auténtico museo al aire libre.