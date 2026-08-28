L’Alcora inaugura este sábado su programación taurina con un encierro de seis toros cerriles

L’Alcora se prepara para vivir este sábado, 29 de agosto, uno de los actos más esperados de las Fiestas del Cristo: el encierro de seis toros cerriles de la reconocida ganadería Hermanos Domínguez Camacho. El evento comenzará a las 12.00 horas y dará inicio a varios días en los que el bou per la vila tendrá un papel destacado en las celebraciones.

La ganadería Hermanos Domínguez Camacho, de procedencia onubense, fue fundada en 1949 y cuenta con sus reses en las fincas Los Llanos y Las Escaruelas, situadas en Cumbres Mayores (Huelva). El hierro obtuvo la antigüedad en octubre de 1970, tras lidiar una novillada en la plaza de toros de Las Ventas.

De encaste Juan Pedro Domecq, la ganadería cuenta con una amplia trayectoria dentro del campo bravo y será la encargada de protagonizar el primer encierro de las fiestas alcorinas.

El acto marcará el comienzo de una programación taurina que contará con un total de 18 toros de diferentes ganaderías. Las peñas de l’Alcora también tendrán un papel destacado, ya que un año más colaborarán en el patrocinio de varios de los astados que protagonizarán los festejos.

El encierro de este sábado se presenta así como uno de los principales puntos de interés para los aficionados y como el inicio de la programación taurina de las Fiestas del Cristo de l’Alcora.