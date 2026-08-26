El Chef Bosquet pregonero de las fiestas patronales de la Virgen de Gracia de Vila-real

El Ayuntamiento ha designado a Roberto Bosquet, conocido como Chef Bosquet, como encargado de dar el pregón que abrirá oficialmente las fiestas de la Virgen de Gracia, que se celebrarán del 4 al 13 de septiembre.

La entrega de la llave de la fiesta y el pregón tendrán lugar el viernes 4 de septiembre, al mediodía, desde el balcón de la Fundació Caixa Rural Vila-real. Con este nombramiento, el consistorio quiere reconocer la trayectoria de un vila-realense que ha logrado convertir su pasión por la cocina saludable en una profesión de gran proyección, sin perder el vínculo con su ciudad natal.

Chef Bosquet cuenta con cerca de tres millones de seguidores en Instagram, donde comparte recetas y contenidos relacionados con la alimentación saludable, el deporte y un estilo de vida activo. Su propuesta apuesta por una cocina basada en alimentos reales, saludable, sencilla y accesible.

Nacido en Vila-real en 1985, Roberto Bosquet es cocinero, bombero y triatleta. Su afición por la cocina comenzó mientras se preparaba para las oposiciones de bombero, cuando buscaba una alimentación que le ayudara a mejorar su rendimiento físico sin renunciar al sabor.

Aquella afición terminó convirtiéndose en su profesión. Su trayectoria incluye participaciones en programas de televisión, varios libros de cocina y formación en Le Cordon Bleu Madrid, además de su participación en proyectos gastronómicos como Naked & Sated.A su faceta profesional se suma una destacada vertiente solidaria, con su implicación en diferentes causas sociales e iniciativas de ayuda, entre ellas las vinculadas a la emergencia provocada por la DANA.

Roberto Bosquet ha agradecido al Ayuntamiento la confianza depositada en él y ha asegurado que asumir el pregón supone un motivo de especial orgullo. "Es un orgullo enorme ser el pregonero de las fiestas de mi ciudad", ha manifestado. "Vila-real es mi casa y poder representar a la ciudad en un momento tan especial, en el que las familias, los amigos y toda la ciudadanía se reúnen para celebrar las fiestas, es una responsabilidad que asumo con mucha ilusión y cariño", ha añadido.

De este modo, Vila-real reconoce con el nombramiento de Chef Bosquet una trayectoria marcada por el esfuerzo, la pasión, la salud, el deporte y la solidaridad, y sitúa como pregonero de sus fiestas a una figura que, desde su ciudad natal, ha conseguido hacer llegar su manera de entender la cocina y los hábitos saludables a millones de personas.