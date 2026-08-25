Onda presenta la novela ganadora del Premio Literario Ciutat d’Onda

Onda volverá a convertirse en punto de encuentro para los amantes de la literatura el próximo jueves 10 de septiembre, a las 19.00 horas, con la presentación de Donde el corazón se esconde, la novela de Noemí Santiño Sanz ganadora de la segunda edición del Premio Literario Ciutat d’Onda.

El acto tendrá lugar en el salón de actos de la Casa de la Cultura y permitirá descubrir por primera vez la obra que se alzó con uno de los premios literarios mejor remunerados del panorama nacional, dotado con 20.000 euros. La entrada será gratuita y el acceso se realizará por orden de llegada hasta completar el aforo.

El certamen nació con el objetivo de situar Onda en el mapa literario nacional y acercar el municipio a lectores de toda España a través de las historias que participan en el concurso. Como requisito, las novelas deben incorporar Onda a sus tramas, convirtiendo sus calles, patrimonio, tradiciones y rincones en parte esencial de la narración.

Donde el corazón se esconde está protagonizada por Ona, una mujer que regresa a Onda tras la muerte de su abuela, al lugar del que decidió marcharse años atrás.