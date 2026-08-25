La alquería de Puchol inicia su apertura a la ciudadanía con la primera fase de recuperación del conjunto.

Entre las primeras intervenciones destaca la apertura de un nuevo acceso desde la calle de les Mares Plaça de Maig, que conectará directamente con la escalinata y la entrada principal de la alquería. La actuación se completa con la instalación de un cierre perimetral provisional, trabajos de limpieza y desbroce, labores de jardinería y una primera adecuación del edificio, con intervenciones mínimas destinadas a facilitar sus futuros usos socioculturales.

El objetivo del consistorio es recuperar un ámbito de más de 8.000 metros cuadrados situado en pleno centro de Vila-real y convertirlo en un gran espacio verde, de naturaleza y convivencia. La propuesta municipal apuesta por conservar de forma conjunta la alquería y su huerto, frente a la ordenación urbanística prevista anteriormente, que contemplaba la construcción de edificios de hasta seis alturas alrededor del conjunto y la apertura de dos nuevas calles.

Durante el último año, el Ayuntamiento ha impulsado diferentes trámites urbanísticos y técnicos para avanzar hacia la nueva configuración del espacio. Entre ellos se encuentran las modificaciones necesarias del planeamiento para eliminar las determinaciones derivadas de la ordenación prevista en 2011 y favorecer la preservación del huerto.

Asimismo, el consistorio encargó un estudio botánico del recinto, elaborado por Ricard Pitarch García, licenciado y doctor en Ciencias Biológicas por la Universitat de València. El informe, registrado el pasado mes de febrero, ha permitido identificar y conocer mejor la vegetación existente, entre la que se encuentran árboles centenarios y especies de especial interés, y establecer las bases para su futura conservación.

A estos trabajos se han sumado los trámites de segregación de las diferentes fincas que integraban el ámbito. Como resultado, el Ayuntamiento ha adquirido la finca de mayor superficie, de aproximadamente 1.700 metros cuadrados, que se incorpora a los terrenos municipales disponibles para desarrollar el proyecto global.

La puesta en marcha de esta primera fase ha sido posible después de que, con la entrada en vigor del presupuesto municipal el pasado mes de mayo, se habilitara el crédito necesario para comenzar las actuaciones sobre el terreno.

El proyecto pretende que la recuperación de la alquería vaya acompañada de la transformación de su huerto en un nuevo jardín público. El espacio está concebido como un futuro refugio climático, con más zonas verdes y sombra, y como un lugar destinado también a actividades culturales, sociales y de convivencia.

La actuación busca que el conjunto forme parte de la vida cotidiana de Vila-real y que la ciudadanía pueda disfrutar progresivamente de un espacio patrimonial y natural situado en el centro de la ciudad.

La alquería presenta actualmente buenas condiciones de conservación y cuenta con planta baja, primera planta y un desván situado en la parte superior, junto a la torre que corona el edificio, lo que abre la puerta a diferentes posibilidades de uso municipal.

La adquisición del inmueble responde también a una obligación urbanística pendiente desde 1993, ya que el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) delimita esta parcela como zona verde.

Como parte del proceso de apertura progresiva del espacio, el Ayuntamiento prevé organizar el próximo mes de octubre una primera visita-presentación de la alquería de Puchol abierta a la ciudadanía.

La iniciativa permitirá conocer el conjunto, explicar las actuaciones desarrolladas durante el último año y presentar las líneas de trabajo previstas para la recuperación del inmueble y la transformación de su huerto. La visita supondrá un primer acercamiento de la ciudadanía a un espacio que hasta ahora permanecía cerrado y que el Ayuntamiento quiere convertir progresivamente en un nuevo punto de encuentro, naturaleza y actividad cultural en el corazón de Vila-real.