Onda desvela el cartel de la Fira 2026, inspirado en las tradiciones y la identidad del municipio

El Ayuntamiento de Onda ha presentado el cartel anunciador de la Fira d’Onda 2026, una obra del artista ondense Jesús Tauste Martí que lleva por lema ‘El sentiment d’un poble’. La propuesta destaca por una composición colorista y dinámica que reúne algunos de los elementos más representativos de las fiestas y de la identidad del municipio.

El cartel ofrece una panorámica de Onda vista desde el Castillo de las 300 Torres, declarado Bien de Interés Cultural. En la imagen se distinguen algunos de los principales referentes del municipio, como la Iglesia de la Asunción, el casco urbano y el Montí. Tauste incorpora además diferentes elementos vinculados a la Fira, entre ellos el bou al carrer, las charangas, las orquestas y distintas manifestaciones culturales y tradicionales.

La música ocupa un espacio destacado en la obra, como uno de los elementos que vertebran la programación festiva y el ambiente de las calles durante la semana grande. También tiene protagonismo la tradición taurina, representada a través del bou al carrer, una de las señas de identidad de la Fira. La cerámica es otro de los elementos presentes en el cartel.

El concurso para seleccionar la imagen anunciadora de la Fira d’Onda 2026 ha contado con un total de 25 obras participantes. La convocatoria vuelve a servir como escaparate para la creatividad y el diseño vinculados a una de las principales celebraciones de la localidad.

La obra de Jesús Tauste Martí será la imagen oficial de una edición que volverá a combinar actos taurinos, musicales, culturales y tradicionales. La Fira d’Onda está reconocida como Fiesta de Interés Turístico Autonómico por su arraigo, tradición y capacidad para atraer cada mes de octubre a miles de vecinos y visitantes.

Entre los actos más destacados se encuentran los encierros, uno de los acontecimientos más multitudinarios de la semana grande. En 2026, la programación taurina contará con reses de ganaderías de primer nivel, entre ellas La Quinta y Santiago Domecq.

La programación musical también tendrá un papel destacado con los conciertos de Álvaro de Luna, La Pegatina y Marta Santos, que se incorporarán a una agenda que completará la oferta festiva con actividades culturales, tradicionales y taurinas.