La Fundació Caixa Rural Vila-real, Morter Fester de l’Any 2026

El Ayuntamiento de Vila-real otorgará este año el Morter Fester de l’Any 2026 a la Fundació Caixa Rural Vila-real, en reconocimiento a su implicación y colaboración con las fiestas patronales de la ciudad y, especialmente, con el tradicional Encuentro de elaboración de alioli.

La distinción se entregará el próximo 7 de septiembre, antes del inicio del XII Encuentro de elaboración de alioli y de la Nit de Xulla, una de las citas más arraigadas de las fiestas patronales de Vila-real y Fiesta de Interés Turístico Provincial.

El Ayuntamiento destaca la labor de la Fundació Caixa Rural y de su personal en la organización de este encuentro, desde la preparación de los lotes hasta su distribución, en colaboración con la Junta de Fiestas. Una actividad que, año tras año, reúne a cientos de personas de todas las edades en torno a una de las tradiciones gastronómicas más características de la ciudad.

Además de su carácter festivo y gastronómico, el encuentro incorpora un marcado componente solidario, convirtiéndose en una iniciativa que combina la recuperación y promoción de las tradiciones locales con la colaboración y el apoyo a causas sociales.