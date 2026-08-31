Onda coordina con la Generalitat las primeras actuaciones para recuperar las zonas afectadas por el incendio.

La alcaldesa de Onda, Carmina Ballester, ha participado en la reunión de coordinación de la Generalitat Valenciana celebrada en Artana con los alcaldes de los municipios afectados por el incendio forestal de la Vall d’Uixó, con el objetivo de abordar las primeras actuaciones de recuperación y trasladar las necesidades específicas de cada localidad.

El encuentro ha contado con la participación del president de la Generalitat, Juan Francisco Pérez Llorca, el vicepresidente tercero, Vicente Martínez Mus, así como técnicos y responsables de las diferentes áreas implicadas en la recuperación del territorio.

Durante la reunión se han abordado las principales actuaciones necesarias para avanzar en la recuperación integral de las zonas afectadas, con especial atención a la regeneración del entorno natural, la protección de las áreas habitadas y la recuperación de los espacios agrícolas y forestales dañados.

El incendio forestal, declarado el pasado mes de julio en la Vall d’Uixó, afectó gravemente a distintos puntos de la provincia de Castellón y alcanzó el término municipal de Onda, especialmente el entorno del Montí, Artesa y varias zonas rurales y forestales.

La emergencia obligó al desalojo preventivo de la pedanía de Artesa y de diferentes viviendas diseminadas, además de la aplicación de restricciones y confinamientos durante los momentos de mayor riesgo.

En el término municipal de Onda, las llamas arrasaron alrededor de 818 hectáreas, convirtiendo el incendio en uno de los más importantes registrados en la provincia durante los últimos años.

Entre las prioridades planteadas para la recuperación se encuentran las actuaciones destinadas a evitar problemas de erosión y arrastres derivados de la pérdida de vegetación, especialmente ante posibles episodios de lluvias intensas. También se contempla la recuperación de caminos, zonas forestales y otros espacios necesarios para facilitar la gestión, conservación y mantenimiento futuro del territorio.

De forma paralela a las actuaciones sobre el territorio, el Ayuntamiento de Onda continúa prestando atención a los vecinos y sectores económicos afectados por el incendio.

El consistorio fue el primero en poner en marcha una oficina específica de atención a los afectados, un servicio municipal destinado a centralizar la información, estudiar cada caso de manera individual y facilitar la tramitación de las diferentes líneas de ayudas habilitadas por las administraciones.

Desde su puesta en funcionamiento, los técnicos municipales han atendido más de 90 solicitudes de particulares, empresas, autónomos y titulares de explotaciones agrícolas afectados por el incendio.La oficina también ofrece atención a empresarios y autónomos cuya actividad económica se vio perjudicada por las restricciones y medidas adoptadas durante la emergencia.

El Ayuntamiento mantiene así el acompañamiento a los afectados mientras avanzan las actuaciones de recuperación y la tramitación de las ayudas destinadas a paliar los daños ocasionados por el incendio.