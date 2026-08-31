La UNED y el IVASPE impulsan una nueva formación especializada para policías locales y bomberos de la Comunitat Valenciana

La UNED Castellón y el Instituto Valenciano de Seguridad Pública y Emergencias (IVASPE) han puesto en marcha una nueva línea de formación especializada dirigida a policías locales y bomberos de toda la Comunitat Valenciana. La iniciativa nace con el objetivo de facilitar el acceso a una formación continua, práctica y adaptada a las necesidades de los profesionales de la seguridad y las emergencias, independientemente del municipio en el que desarrollen su actividad.

El principal avance de esta colaboración es la posibilidad de que profesionales de cualquier punto de la Comunitat puedan acceder a cursos online respaldados por la UNED y con el apoyo y la acreditación del IVASPE. De este modo, se amplía el alcance territorial de una oferta formativa orientada a mejorar la preparación de quienes trabajan diariamente en la protección y atención a la ciudadanía.

El coordinador de los cursos, Joseba Corral, destaca la importancia de esta iniciativa para garantizar que la formación especializada llegue al conjunto de los profesionales. Por su parte, el director de la UNED Castellón, Alejandro Ribes, subraya que la colaboración permite conectar la formación universitaria con las necesidades reales de los profesionales que se encuentran en primera línea de la seguridad pública. “Que un policía local o un bombero de cualquier punto de la Comunitat pueda acceder a esta formación online supone un avance importante”, afirma.

La primera programación de esta nueva línea formativa está integrada por cuatro cursos especializados, centrados en algunos de los principales retos a los que se enfrentan actualmente los cuerpos de seguridad como aspectos prácticos y operativa policial en establecimientos públicos o la mediación policial en el marco de la seguridad pública.

Con esta iniciativa, la UNED Castellón y el IVASPE refuerzan su apuesta por una formación continua, especializada y accesible, capaz de adaptarse a los nuevos desafíos de la seguridad pública y de contribuir a mejorar la preparación de los profesionales que prestan servicio a la ciudadanía en toda la Comunitat Valenciana.