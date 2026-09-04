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Manuel Valls y Nicolás Redondo abordan los grandes retos de Europa en una nueva conferencia de Ágora Nules

El ex primer ministro de Francia protagonizará el próximo encuentro del ciclo, que se celebrará el lunes 7 de septiembre en el Teatro Alcázar con entrada gratuita.

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Manuel Valls y Nicolás Redondo abordan los grandes retos de Europa en una nueva conferencia de Ágora Nules.
Manuel Valls y Nicolás Redondo abordan los grandes retos de Europa en una nueva conferencia de Ágora Nules. | Ayuntamiento de Nules

El ciclo de conferencias Ágora Nules contará el próximo lunes, 7 de septiembre, con la participación de Manuel Valls, ex primer ministro de Francia, y Nicolás Redondo, abogado y una de las figuras más relevantes del socialismo democrático español de las últimas décadas.

Bajo el título 'Guerras, inmigración, inteligencia artificial, democracia ¿qué Europa queremos?', Manuel Valls abordará algunas de las principales cuestiones que marcan actualmente la agenda europea. Su experiencia en primera línea de la política francesa permitirá analizar los grandes desafíos a los que se enfrenta Europa y el futuro del proyecto europeo.

Durante el encuentro, Nicolás Redondo dialogará con Valls sobre estas cuestiones y sobre los retos que plantean para las democracias europeas. Redondo, tras su trayectoria política, ha desarrollado una intensa actividad intelectual y cívica como presidente de la Fundación para la Libertad, participando en el debate público en torno a la democracia y el constitucionalismo.

La conferencia tendrá lugar a las 19:00 horas en el Teatro Alcázar de Nules, con entrada gratuita hasta completar el aforo.

La iniciativa está impulsada por el Ayuntamiento de Nules, con la colaboración de la Asociación Empresarial de Nules y de la UNED Castellón-Vila-real, y busca consolidarse como un espacio de pluralidad y pensamiento libre.

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