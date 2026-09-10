Vila-real inicia el curso escolar con más de 7.800 alumnos en Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato.

Vila-real ha iniciado este miércoles 9 de septiembre el curso escolar 2026-2027 con un total de 7.800 alumnos matriculados en las diferentes etapas educativas. En Infantil y Primaria han comenzado las clases 4.450 estudiantes, de los cuales 380 corresponden a escolarización en 3 años. A ellos se suman 3.100 alumnos de Secundaria y 250 de Bachillerato.

Con motivo del inicio del curso, el alcalde de Vila-real, José Benlloch, la vicealcaldesa y concejala de Servicios Públicos, Maria Fajardo, y la concejala de Educación, Anna Vicens, han visitado esta mañana el colegio Concepción Arenal.

Durante la visita, Benlloch ha recordado que este centro, junto al colegio Pascual Nácher, recibió ayudas económicas del anterior Gobierno del Botànic para acometer diferentes actuaciones, entre ellas la construcción de un gimnasio, una infraestructura muy demandada por la comunidad educativa.

El director del Concepción Arenal, Sergi Andreu, ha avanzado que el próximo verano continuarán las obras de mejora de las instalaciones del centro. Además, ha anunciado que el colegio prepara la celebración de su centenario, al tratarse de la escuela más antigua actualmente en funcionamiento en Vila-real. La efeméride contará con la colaboración del Ayuntamiento y de otras entidades.

Por su parte, la concejala de Educación, Anna Vicens, ha destacado que la primera jornada lectiva se ha desarrollado sin incidencias en la localidad.

La responsable de Servicios Públicos, Maria Fajardo, ha señalado además que el Ayuntamiento mantendrá su política de escucha activa de los centros educativos para conocer sus necesidades y continuar mejorando las instalaciones escolares de Vila-real.