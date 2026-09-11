'Donde el corazón se esconde' lleva Onda y el Castillo de las 300 Torres a las librerías.

El Ayuntamiento de Onda ha presentado ‘Donde el corazón se esconde’, de Noemí Santiño Sanz, la novela ganadora de la segunda edición del Premio Literario Ciutat d’Onda. La obra sitúa la ciudad y el Castillo de las 300 Torres en el centro de una historia marcada por la memoria, las raíces y los vínculos que perduran a pesar del paso del tiempo.

La novela fue seleccionada entre las 87 obras presentadas al certamen y convierte Onda en mucho más que el escenario de la trama. Sus calles, plazas, fiestas y patrimonio se integran en una historia que aborda cuestiones como la familia, el perdón, la identidad y las heridas que se transmiten entre generaciones.

Uno de los aspectos más destacados de la obra es precisamente el protagonismo que adquiere la propia ciudad. Onda funciona como una memoria viva que acompaña a los personajes durante su regreso al pasado. El Castillo de las 300 Torres tiene además un papel especial al adquirir voz propia y ejercer como testigo y narrador de parte de la historia, un recurso valorado por el jurado por su originalidad.

La autora construye así un relato en el que la dimensión personal y la colectiva avanzan de forma paralela. El patrimonio, las calles empedradas, las viviendas y las celebraciones tradicionales dejan de ser un simple escenario para convertirse en espacios vinculados a los recuerdos y a la identidad de los protagonistas.

La publicación de la novela supone un nuevo paso para el Premio Literario Ciutat d’Onda, un certamen creado para impulsar la creación literaria y favorecer que Onda tenga presencia en historias capaces de llegar a lectores de otros lugares.

El premio está dotado con 20.000 euros y establece como una de sus principales características que Onda tenga un papel protagonista en las obras participantes.

En su segunda edición, el certamen recibió 87 novelas procedentes de diferentes puntos de España, entre ellos Madrid, Barcelona o Sevilla. La elección de ‘Donde el corazón se esconde’ destacó por la solidez y originalidad de la propuesta y, especialmente, por su capacidad para convertir Onda en un personaje más de la narración.