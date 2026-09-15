Burriana rebaja el precio de las entradas del Teatre Payà con la nueva ordenanza de tasas

El Ayuntamiento de Burriana ha actualizado el Reglamento de Uso y la Ordenanza de Tasas del Teatre Payà, vigentes desde 2014, con el objetivo de adaptar la gestión del espacio a las necesidades actuales y facilitar la llegada de producciones de gran formato.

La nueva regulación amplía las modalidades de contratación de espectáculos e incorpora dos nuevas fórmulas que permitirán acoger propuestas de mayor dimensión y aprovechar mejor las capacidades técnicas del recinto.

En materia de tasas, se establece una bajada generalizada del precio de las entradas para los espectáculos organizados directamente por el consistorio. También se incorporan nuevos descuentos para grupos y titulares del carnet de estudiante, además de mantener las bonificaciones del 50 % para jubilados, pensionistas, Carnet Jove, familias numerosas y monoparentales y personas con discapacidad. Las víctimas de violencia de género y las personas dependientes mantienen la exención del 100 %.

La reforma conserva asimismo las condiciones preferentes para asociaciones y colectivos locales, que utilizaron el recinto en once ocasiones durante 2025.

La actualización se suma a las actuaciones realizadas en los últimos años en el Teatre Payà, que ha recibido una inversión superior a 300.000 euros para la reforma de la fachada, la adecuación de la sala de ensayo y la planta baja, así como la modernización de sus instalaciones.