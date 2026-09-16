Burriana reclama en Madrid una reunión para desbloquear los proyectos de regeneración de su litoral.

El Ayuntamiento de Burriana ha vuelto a solicitar formalmente una reunión de trabajo en Madrid con la directora general de la Costa y el Mar, Ana María Oñoro, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, con el objetivo de abordar directamente las actuaciones pendientes y tratar de desbloquear los proyectos de regeneración del litoral del municipio.

La nueva petición llega después de que el consistorio no haya recibido respuesta a la solicitud remitida el pasado mes de julio. Ante esta situación, el equipo de gobierno municipal ha reiterado su voluntad de mantener un encuentro con el departamento estatal para conocer el estado de los proyectos y avanzar en aquellas actuaciones que llevan años pendientes de ejecución.

Entre las principales prioridades planteadas por el Ayuntamiento se encuentra la construcción de un espigón de 200 metros frente a la estación depuradora, una infraestructura vinculada al proyecto de regeneración de la costa sur de Burriana.

La actuación acumula más de quince años de tramitación y contempla la creación de una nueva playa en el sector sur del término municipal. Según el consistorio, el proyecto permitiría contribuir a la protección de este tramo del litoral y mejorar la estabilidad de la costa.

Pese a contar con una declaración de impacto ambiental favorable, la actuación continúa sin una dotación económica que permita avanzar hacia su ejecución. Por este motivo, el Ayuntamiento considera necesario abordar con el Ministerio tanto la situación administrativa del proyecto como los pasos necesarios para garantizar su financiación.

La reunión solicitada pretende poner sobre la mesa las distintas actuaciones pendientes en el litoral de Burriana y establecer una hoja de ruta que permita avanzar en los proyectos de regeneración costera planteados durante los últimos años.