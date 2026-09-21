El Consorcio del Paisaje Protegido del Mijares aprueba un protocolo ante situaciones de preemergencia

La Junta de Gobierno del Consorcio gestor del Paisaje Protegido de la Desembocadura del Río Mijares ha aprobado un protocolo de actuación ante situaciones de preemergencia declaradas por el servicio 1·1·2 de la Generalitat Valenciana.

El protocolo establece que el servicio de guardería consultará diariamente los niveles de preemergencia en el litoral sur de Castelló y aplicará las medidas correspondientes según el nivel de riesgo.

-Avisos meteorológicos naranja: cierre de la Ruta Botánica de Vila-real.

-Avisos meteorológicos rojos: además del cierre de la Ruta Botánica, se restringirá el acceso a las riberas del Termet y de la ermita de Santa Quitèria por el riesgo de caída de ramas.

-Alerta roja por fenómenos costeros: se reforzará la informaci ón y las advertencias a los usuarios, especialmente en la playa de la Pola, en Burriana, y la playa de la Gola norte, en Almassora.

-Riesgo de incendio forestal nivel 3: quedará prohibido encender fuego en terrenos forestales y zonas de influencia forestal. También quedarán suspendidos los usos autorizados del fuego, las actividades festivo-recreativas con fuego y los planes locales de quemas.

-Restricción general de acceso al espacio natural: requerirá una resolución específica de la Generalitat Valenciana.