Burriana reactiva el Museu de la Taronja y prepara el traslado de sus fondos

El patronato del Museu de la Taronja ha celebrado en Burriana su primera reunión de trabajo tras la modificación de sus estatutos, aprobada en marzo de 2026, con el objetivo de reactivar el proyecto después de años de paralización.

Durante el encuentro, el Ayuntamiento de Burriana y la Fundació Museu Arxiu de la Taronja han formalizado un convenio por el que la fundación cede temporalmente y de forma gratuita al consistorio la totalidad de su archivo, documentación y piezas museísticas. La cesión, inicialmente por cuatro años y prorrogable por otros cuatro, permitirá trasladar y proteger los fondos conservados en la antigua sede de la Casa Conill, propiedad de la Fundació Caixa Castelló.

El Ayuntamiento ha asumido la gestión de las actuaciones urgentes de conservación, que incluyen desinsectación, limpieza, control de humedad, embalaje, traslado y almacenamiento provisional en dependencias municipales. Para ello, se ha aprobado una modificación de crédito de 100.000 euros. A esta cantidad se suman otros 50.000 euros consignados por la Conselleria de Agricultura para el museo.

El acuerdo también contempla la creación de una comisión mixta de seguimiento y el nombramiento de un técnico municipal encargado de coordinar las intervenciones sobre el archivo y las piezas. Paralelamente, se trabajará en la elaboración de una memoria técnica, la restauración de los trajes de exposición, la actualización de la imagen corporativa y la adquisición de equipamiento para la futura sede.

El proyecto incluye además la búsqueda de una nueva ubicación física para el Museu de la Taronja, concebido como un espacio dedicado a preservar y divulgar la historia de la industria citrícola valenciana. Fundado en 1995 por Vicente Abad García, el museo reúne documentación, fotografías, marcas comerciales y otros fondos relacionados con la evolución económica, social y cultural del sector desde el siglo XVIII.

La reunión también permitió formalizar la incorporación de los nuevos miembros del patronato tras la reforma estatutaria de marzo de 2026. La reactivación del museo se integra en el proyecto municipal 'Burriana Ciudad de Museos', que contempla igualmente la recuperación y apertura del Museo Cardenal Tarancón en el Racó de l'Abadia.