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Onda concentra la mitad de la representación provincial en Cersaie con 54 empresas cerámicas

El municipio reúne a 54 firmas expositoras en la feria de referencia del sector cerámico y mantiene también una destacada presencia en TECNA.

ondacero.es

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Onda concentra la mitad de la representación provincial en Cersaie con 54 empresas cerámicas.
Onda concentra la mitad de la representación provincial en Cersaie con 54 empresas cerámicas. | Ayuntamiento de Onda

Onda vuelve a situarse este mes de septiembre en el foco internacional de la cerámica, el diseño y la arquitectura con motivo de la celebración de Cersaie, en Bolonia. El municipio cuenta en esta edición con 54 firmas expositoras, más de la mitad de la participación de la provincia de Castellón en el certamen.

La presencia empresarial ondense también destaca en TECNA, feria del sector cerámico que se celebra la próxima semana en Rimini, donde las empresas de Onda representan el 50% de las marcas españolas participantes.

La participación en ambos encuentros consolida el peso de la industria cerámica local en el ámbito internacional y pone de relieve su capacidad de innovación, diseño y adaptación a las nuevas demandas del mercado.

El Ayuntamiento de Onda mantiene su apuesta por el fortalecimiento del tejido industrial a través del plan de acción Onda Logistic, que contempla la modernización de las áreas industriales, la simplificación administrativa, la atracción de inversiones y la defensa de los intereses del sector ante las distintas administraciones.

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